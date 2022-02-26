https://ria.ru/20220226/razgovor-1775192024.html

Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным

Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным - РИА Новости, 26.02.2022

Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным

Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:28

2022-02-26T00:28

2022-02-26T00:28

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я бы сказала, момент, когда лидер начал или посреди вторжения в суверенное государство - не тот момент, когда дипломатия ощущается подходящей", - сказала Псаки на брифинге.Псаки отметила, что США при этом не исключают дипломатическую работу с РФ. "Очевидно, президент остается открытым к работе на уровне лидеров, но сейчас не тот момент", - сказала она.

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Максим Горбачев

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