https://ria.ru/20220226/razgovor-1775192024.html
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным - РИА Новости, 26.02.2022
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным
Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:28
2022-02-26T00:28
2022-02-26T00:28
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f820326574fa2fdd082926600c3c98f.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я бы сказала, момент, когда лидер начал или посреди вторжения в суверенное государство - не тот момент, когда дипломатия ощущается подходящей", - сказала Псаки на брифинге.Псаки отметила, что США при этом не исключают дипломатическую работу с РФ. "Очевидно, президент остается открытым к работе на уровне лидеров, но сейчас не тот момент", - сказала она.
https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775191896.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762228824_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_de0aec52ae361179b48077c1a0b1d928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным
Представитель Белого дома Псаки: разговор Байдена и Путина не кажется своевременным