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Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным - РИА Новости, 26.02.2022
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным
Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:28
2022-02-26T00:28
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Я бы сказала, момент, когда лидер начал или посреди вторжения в суверенное государство - не тот момент, когда дипломатия ощущается подходящей", - сказала Псаки на брифинге.Псаки отметила, что США при этом не исключают дипломатическую работу с РФ. "Очевидно, президент остается открытым к работе на уровне лидеров, но сейчас не тот момент", - сказала она.
https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775191896.html
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в мире, сша, россия
00:28 26.02.2022
 
Псаки заявила, что разговор Байдена и Путина не кажется своевременным

Представитель Белого дома Псаки: разговор Байдена и Путина не кажется своевременным

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в данный момент не кажется своевременным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Я бы сказала, момент, когда лидер начал или посреди вторжения в суверенное государство - не тот момент, когда дипломатия ощущается подходящей", - сказала Псаки на брифинге.
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Псаки отметила, что США при этом не исключают дипломатическую работу с РФ. "Очевидно, президент остается открытым к работе на уровне лидеров, но сейчас не тот момент", - сказала она.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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