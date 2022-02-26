https://ria.ru/20220226/rakety-1775309364.html

Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России

Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России - РИА Новости, 26.02.2022

Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России

Киев нацелен на создание баллистических ракетных комплексов, имеющих возможность нанесения удара по РФ, причем потенциал у Украины для этого имеется, заявил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:02

2022-02-26T23:02

2022-02-26T23:08

политика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131800_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_6388b4d7562fc970457b560305369020.png

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Киев нацелен на создание баллистических ракетных комплексов, имеющих возможность нанесения удара по РФ, причем потенциал у Украины для этого имеется, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".Увеличить дальность уже функционирующего на Украине комплекса "Гром" не представляет большой проблемы в целом для любого конструкторского коллектива, считает глава госкорпорации."По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала", - заключил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775303479.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия