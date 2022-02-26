https://ria.ru/20220226/rakety-1775309364.html
Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России
Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России - РИА Новости, 26.02.2022
Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России
Киев нацелен на создание баллистических ракетных комплексов, имеющих возможность нанесения удара по РФ, причем потенциал у Украины для этого имеется, заявил... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:02
2022-02-26T23:02
2022-02-26T23:08
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Киев нацелен на создание баллистических ракетных комплексов, имеющих возможность нанесения удара по РФ, причем потенциал у Украины для этого имеется, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".Увеличить дальность уже функционирующего на Украине комплекса "Гром" не представляет большой проблемы в целом для любого конструкторского коллектива, считает глава госкорпорации."По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала", - заключил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия
23:02 26.02.2022 (обновлено: 23:08 26.02.2022)
Рогозин раскрыл планы Киева по созданию ракет, способных ударить по России
Глава "Роскосмоса" Рогозин: Киев хочет создать ракеты, способные ударить по России
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Киев нацелен на создание баллистических ракетных комплексов, имеющих возможность нанесения удара по РФ, причем потенциал у Украины для этого имеется, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
"У них (на Украине - ред.) есть легендарные в Днепропетровске предприятия, КБ "Южное" и "Южмашзавод". Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории", - сказал Рогозин.
Увеличить дальность уже функционирующего на Украине
комплекса "Гром" не представляет большой проблемы в целом для любого конструкторского коллектива, считает глава госкорпорации.
"По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева
, а рано утром 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян