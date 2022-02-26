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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов - РИА Новости, 26.02.2022
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов
В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:30
2022-02-26T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ."В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Станислав Ванд
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происшествия, украина, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:30 26.02.2022 (обновлено: 15:34 26.02.2022)
 
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов

Сотрудник ФСБ получил ранение при пресечении провокации украинских националистов

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ.
"В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:58В России
ФСБ заявила о падении в Ростовской области трех мин с территории Украины
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаФСБФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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