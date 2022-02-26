https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html

Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов

Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов - РИА Новости, 26.02.2022

Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов

В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:30

2022-02-26T15:30

2022-02-26T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

фсб

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ."В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/miny-1775257125.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, украина, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия