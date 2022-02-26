https://ria.ru/20220226/provokatsiya-1775260745.html
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов - РИА Новости, 26.02.2022
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов
В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:30
2022-02-26T15:30
2022-02-26T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
фсб
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В ходе пресечения провокации украинских националистов ранен сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, сообщает ЦОС ФСБ."В ходе пресечения вооруженной провокации получил ранение сотрудник пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, фсб, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
15:30 26.02.2022 (обновлено: 15:34 26.02.2022)
Сотрудник ФСБ пострадал при пресечении провокации украинских националистов
Сотрудник ФСБ получил ранение при пресечении провокации украинских националистов