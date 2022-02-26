https://ria.ru/20220226/prolivy-1775298403.html

Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов

Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов

Владимир Зеленский утверждает, что он и президент Турции Тайип Эрдоган согласились с важностью запрета прохода военных кораблей РФ в Чёрное море, но не сказал,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:07

2022-02-26T21:07

2022-02-26T21:20

политика

босфор

дарданеллы

турция

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что он и президент Турции Тайип Эрдоган согласились с важностью запрета прохода военных кораблей РФ в Чёрное море, но не сказал, принято ли это решение.Ранее в субботу Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После чего в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало."Поблагодарил Эрдогана за поддержку нашей независимости. Согласились с ним, что сегодня крайне важным является запрет прохода российских военных кораблей в Черное море. Сделали", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775297831.html

https://ria.ru/20220226/neft-1775298879.html

босфор

дарданеллы

турция

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, босфор, дарданеллы, турция, украина