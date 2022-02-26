21:07 26.02.2022 (обновлено: 21:20 26.02.2022)
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов для России
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что он и президент Турции Тайип Эрдоган согласились с важностью запрета прохода военных кораблей РФ в Чёрное море, но не сказал, принято ли это решение.
Ранее в субботу Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После чего в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало.
"Поблагодарил Эрдогана за поддержку нашей независимости. Согласились с ним, что сегодня крайне важным является запрет прохода российских военных кораблей в Черное море. Сделали", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
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Опубликовано: И. Тоноян