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https://ria.ru/20220226/prolivy-1775298403.html
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов
Владимир Зеленский утверждает, что он и президент Турции Тайип Эрдоган согласились с важностью запрета прохода военных кораблей РФ в Чёрное море, но не сказал,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:07
2022-02-26T21:20
политика
босфор
дарданеллы
турция
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что он и президент Турции Тайип Эрдоган согласились с важностью запрета прохода военных кораблей РФ в Чёрное море, но не сказал, принято ли это решение.Ранее в субботу Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После чего в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало."Поблагодарил Эрдогана за поддержку нашей независимости. Согласились с ним, что сегодня крайне важным является запрет прохода российских военных кораблей в Черное море. Сделали", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775297831.html
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политика, босфор, дарданеллы, турция, украина
21:07 26.02.2022 (обновлено: 21:20 26.02.2022)
 
Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов

Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов для России

CC0 / Engin_Akyurt / Пролив БосфорВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC0 / Engin_Akyurt / Пролив Босфор
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что он и президент Турции Тайип Эрдоган согласились с важностью запрета прохода военных кораблей РФ в Чёрное море, но не сказал, принято ли это решение.
Ранее в субботу Зеленский в Twitter опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение Эрдоганом или нет. После чего в управлении береговой безопасности Стамбула РИА Новости сообщили, что турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, никаких решений им не поступало.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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"Поблагодарил Эрдогана за поддержку нашей независимости. Согласились с ним, что сегодня крайне важным является запрет прохода российских военных кораблей в Черное море. Сделали", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:13
Зеленский поговорил с президентом Азербайджана о поставках нефти
Опубликовано: И. Тоноян
 
ПолитикаБосфорДарданеллыТурцияУкраина
 
 
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