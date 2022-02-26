https://ria.ru/20220226/prolivy-1775288310.html

Турецкие проливы открыты для российских кораблей, сообщили в Стамбуле

Турецкие проливы открыты для российских кораблей, сообщили в Стамбуле - РИА Новости, 26.02.2022

Турецкие проливы открыты для российских кораблей, сообщили в Стамбуле

Турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, заявили РИА Новости в управлении береговой безопасности Стамбула, отметив, что им не поступало... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T19:27

2022-02-26T19:27

2022-02-26T19:40

в мире

турция

россия

украина

мевлют чавушоглу

владимир зеленский

дарданеллы

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АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Турецкие проливы открыты для прохода российских кораблей, заявили РИА Новости в управлении береговой безопасности Стамбула, отметив, что им не поступало соответствующее решение.Владимир Зеленский опубликовал в субботу заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет. Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу."Проливы открыты. Такое решение нам не поступало", - сказал представитель управления.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

https://ria.ru/20220225/prolivy-1774957262.html

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дарданеллы

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, турция, россия, украина, мевлют чавушоглу, владимир зеленский, дарданеллы