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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/prizyv-1775195395.html
Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов
Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов - РИА Новости, 26.02.2022
Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов
Посольство Китая на Украине призывает сограждан держаться подальше от военных объектов, не снимать перестрелки и других людей, особенно без их разрешения,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:09
2022-02-26T01:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
ситуация в днр и лнр
украина
россия
владимир путин
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ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Посольство Китая на Украине призывает сограждан держаться подальше от военных объектов, не снимать перестрелки и других людей, особенно без их разрешения, говорится в заявлении дипмиссии."В последнее время, вслед за эскалацией военных действий между Украиной и Россией, в украинском обществе участились случаи экстремистского поведения, грубых высказываний и даже стрельбы, что создает угрозу безопасности для китайских граждан на Украине. Посольство Китая в Украине напоминает нашим соотечественникам: в нынешний особый период ситуации в сфере безопасности на Украине необходимо придавать большое значение дружескому общению с украинским народом, избегать споров по определенным вопросам и стремиться решать проблемы дружественным путем", - указано в заявлении дипмиссии.Посольство призывает граждан минимизировать риски безопасности, держаться как можно дальше от военных объектов, а также от военнослужащих и любых вооруженных людей."Не снимайте происходящие перестрелки и людей, а также не фотографируйте без согласия другой стороны", - указано в сообщении.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html
https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774721396.html
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Эмиль Калимуллин
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в мире, китай, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир путин
01:09 26.02.2022
 
Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов

Посольство Китая на Украине призвало сограждан не приближаться к военным объектам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая
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ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Посольство Китая на Украине призывает сограждан держаться подальше от военных объектов, не снимать перестрелки и других людей, особенно без их разрешения, говорится в заявлении дипмиссии.
"В последнее время, вслед за эскалацией военных действий между Украиной и Россией, в украинском обществе участились случаи экстремистского поведения, грубых высказываний и даже стрельбы, что создает угрозу безопасности для китайских граждан на Украине. Посольство Китая в Украине напоминает нашим соотечественникам: в нынешний особый период ситуации в сфере безопасности на Украине необходимо придавать большое значение дружескому общению с украинским народом, избегать споров по определенным вопросам и стремиться решать проблемы дружественным путем", - указано в заявлении дипмиссии.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Си Цзиньпин заявил, что с уважением относится к действиям властей России
Посольство призывает граждан минимизировать риски безопасности, держаться как можно дальше от военных объектов, а также от военнослужащих и любых вооруженных людей.
"Не снимайте происходящие перестрелки и людей, а также не фотографируйте без согласия другой стороны", - указано в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 12:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае призвали США не указывать, что такое уважать суверенитет
Опубликовано: Эмиль Калимуллин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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