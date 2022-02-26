https://ria.ru/20220226/prizyv-1775195395.html

Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов

Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов - РИА Новости, 26.02.2022

Граждан Китая на Украине призвали держаться подальше от военных объектов

Посольство Китая на Украине призывает сограждан держаться подальше от военных объектов, не снимать перестрелки и других людей, особенно без их разрешения,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:09

2022-02-26T01:09

2022-02-26T01:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

украина

россия

владимир путин

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ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Посольство Китая на Украине призывает сограждан держаться подальше от военных объектов, не снимать перестрелки и других людей, особенно без их разрешения, говорится в заявлении дипмиссии."В последнее время, вслед за эскалацией военных действий между Украиной и Россией, в украинском обществе участились случаи экстремистского поведения, грубых высказываний и даже стрельбы, что создает угрозу безопасности для китайских граждан на Украине. Посольство Китая в Украине напоминает нашим соотечественникам: в нынешний особый период ситуации в сфере безопасности на Украине необходимо придавать большое значение дружескому общению с украинским народом, избегать споров по определенным вопросам и стремиться решать проблемы дружественным путем", - указано в заявлении дипмиссии.Посольство призывает граждан минимизировать риски безопасности, держаться как можно дальше от военных объектов, а также от военнослужащих и любых вооруженных людей."Не снимайте происходящие перестрелки и людей, а также не фотографируйте без согласия другой стороны", - указано в сообщении.Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/tszinpin-1775105693.html

https://ria.ru/20220224/suverenitet-1774721396.html

китай

украина

россия

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, китай, ситуация в днр и лнр, украина, россия, владимир путин