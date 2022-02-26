https://ria.ru/20220226/priznanie-1775256401.html

Глава ДНР прокомментировал признание республики Абхазией

Глава ДНР прокомментировал признание республики Абхазией - РИА Новости, 26.02.2022

Глава ДНР прокомментировал признание республики Абхазией

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение Абхазии признать ДНР позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:53

2022-02-26T14:53

2022-02-26T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

абхазия

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение Абхазии признать ДНР позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень."Приветствуем решение Абхазии о признании Донецкой Народной Республики! Это позволит вывести наши отношения на новый уровень", - говорится в заявлении Пушилина в Telegram.По его словам, сегодня все усилия Донецкой народной республики направлены на то, чтобы вернуть мир в ДНР."Это трудно, но мы уверены в своих силах и идем только вперед. Каждое слово поддержки и каждое действие со стороны наших единомышленников поднимает боевой дух ребят на передовой и вселяет уверенность всем, кто трудится в тылу, также приближая нашу победу", - заявил Пушилин.Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В обращении к соотечественникам Бжания сказал, что Абхазия внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса и подписал указы.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775255701.html

абхазия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, в мире, абхазия, донецкая народная республика, денис пушилин