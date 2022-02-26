https://ria.ru/20220226/pozitsiya-1775191137.html
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской - РИА Новости, 26.02.2022
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской
Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:19
2022-02-26T00:19
2022-02-26T00:23
в мире
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_0:308:2982:1985_1920x0_80_0_0_17a492efa43e66ec8c96821dfa57f37b.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они предлагали абсолютно хамскую тональность и вовлеченность нас только по тем вопросам, которые выгодны им. То есть из разряда "эй, вы, пойдите сюда" или "пошли вон, больше на не нужно", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале."Вот эта политика у них провалилась. Вот в этом они сегодня расписываются как в неудаче собственной идеологии и собственного подхода не только к нашей стране, но и вообще международной повестке", - добавила она.
https://ria.ru/20220226/voyna-1775190806.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания
00:19 26.02.2022 (обновлено: 00:23 26.02.2022)
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской
Пресс-секретарь МИД России Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской