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Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской - РИА Новости, 26.02.2022
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской
Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:19
2022-02-26T00:23
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они предлагали абсолютно хамскую тональность и вовлеченность нас только по тем вопросам, которые выгодны им. То есть из разряда "эй, вы, пойдите сюда" или "пошли вон, больше на не нужно", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале."Вот эта политика у них провалилась. Вот в этом они сегодня расписываются как в неудаче собственной идеологии и собственного подхода не только к нашей стране, но и вообще международной повестке", - добавила она.
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в мире, россия, великобритания
00:19 26.02.2022 (обновлено: 00:23 26.02.2022)
 
Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской

Пресс-секретарь МИД России Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они предлагали абсолютно хамскую тональность и вовлеченность нас только по тем вопросам, которые выгодны им. То есть из разряда "эй, вы, пойдите сюда" или "пошли вон, больше на не нужно", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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"Вот эта политика у них провалилась. Вот в этом они сегодня расписываются как в неудаче собственной идеологии и собственного подхода не только к нашей стране, но и вообще международной повестке", - добавила она.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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