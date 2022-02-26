https://ria.ru/20220226/pozitsiya-1775191137.html

Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской

Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской - РИА Новости, 26.02.2022

Захарова назвала позицию Лондона в диалоге с Москвой хамской

Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:19

2022-02-26T00:19

2022-02-26T00:23

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Позиция Лондона в диалоге с Москвой была хамской, но она провалилась, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они предлагали абсолютно хамскую тональность и вовлеченность нас только по тем вопросам, которые выгодны им. То есть из разряда "эй, вы, пойдите сюда" или "пошли вон, больше на не нужно", - сказала Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале."Вот эта политика у них провалилась. Вот в этом они сегодня расписываются как в неудаче собственной идеологии и собственного подхода не только к нашей стране, но и вообще международной повестке", - добавила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, великобритания