https://ria.ru/20220226/potok-1775253811.html

В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго

В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго - РИА Новости, 26.02.2022

В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго

Газопровод "Северный поток 2" был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:34

2022-02-26T14:34

2022-02-26T14:57

германия

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве."Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектов, но я считаю, что тема исчерпана", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .Отвечая на вопрос ведущего, "умер" ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: "С моей точки зрения, да".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

https://ria.ru/20220225/potok-1775007358.html

https://ria.ru/20220226/swift-1775251464.html

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Петр Попадюк

германия, в мире, северный поток — 2, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, восточная европа, киев, владимир путин