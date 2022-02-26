Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/potok-1775253811.html
В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго
В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго - РИА Новости, 26.02.2022
В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго
Газопровод "Северный поток 2" был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:34
2022-02-26T14:57
германия
в мире
северный поток — 2
россия
втб
аэрофлот
сбербанк россии
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве."Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектов, но я считаю, что тема исчерпана", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .Отвечая на вопрос ведущего, "умер" ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: "С моей точки зрения, да".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
https://ria.ru/20220225/potok-1775007358.html
https://ria.ru/20220226/swift-1775251464.html
германия
россия
восточная европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, северный поток — 2, россия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, восточная европа, киев, владимир путин
14:34 26.02.2022 (обновлено: 14:57 26.02.2022)
 
В Берлине заявили, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго

Восточный комитет экономики ФРГ заявил, что вопрос с "Северным потоком — 2" закрыт надолго

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Газопровод "Северный поток 2" был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.
Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве.
"Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектов, но я считаю, что тема исчерпана", - сказал Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .
Отвечая на вопрос ведущего, "умер" ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: "С моей точки зрения, да".
Процесс сварки на борту трубоукладочного судна C10 во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:25
Матвиенко: Европа наказала себя санкциями против "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:16
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT
Опубликовано: Петр Попадюк
 
ГерманияВ миреСеверный поток — 2РоссияВТБАэрофлотСбербанк РоссииВосточная ЕвропаКиевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала