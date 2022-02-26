00:07 26.02.2022 (обновлено: 01:16 26.02.2022)
СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией
УНИАН: Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН.
"Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ", - говорится в сообщении.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с УНИАН не исключил обсуждения нейтрального статуса Украины с "внятным пакетом гарантий по безопасности".
Ранее Зеленский уже выражал готовность к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил провести встречу делегаций двух стран в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в Минске, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.
Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев