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СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией

СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией - РИА Новости, 26.02.2022

СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией

Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:07

2022-02-26T00:07

2022-02-26T01:16

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с УНИАН не исключил обсуждения нейтрального статуса Украины с "внятным пакетом гарантий по безопасности".Ранее Зеленский уже выражал готовность к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил провести встречу делегаций двух стран в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в Минске, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/peregovory-1775193065.html

https://ria.ru/20220225/otkaz-1775184697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина