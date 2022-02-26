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СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией
СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией - РИА Новости, 26.02.2022
СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией
Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:07
2022-02-26T01:16
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с УНИАН не исключил обсуждения нейтрального статуса Украины с "внятным пакетом гарантий по безопасности".Ранее Зеленский уже выражал готовность к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил провести встречу делегаций двух стран в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в Минске, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, украина
00:07 26.02.2022 (обновлено: 01:16 26.02.2022)
 
СМИ: Зеленский попросил Беннета стать посредником в переговорах с Россией

УНИАН: Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах с Россией

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский попросил израильского премьера Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией, сообщило украинское агентство УНИАН.

"Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ", - говорится в сообщении.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с УНИАН не исключил обсуждения нейтрального статуса Украины с "внятным пакетом гарантий по безопасности".
Ранее Зеленский уже выражал готовность к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил провести встречу делегаций двух стран в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в Минске, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:40
В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров
Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Как отметил глава государства, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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