https://ria.ru/20220226/pomosch-1775194996.html
Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву
Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву
Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:06
2022-02-26T01:06
2022-02-26T01:28
в мире
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина
01:06 26.02.2022 (обновлено: 01:28 26.02.2022)
Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой помощи Киеву
Президент Украины Зеленский заявил о договоренности с мировыми лидерами о помощи Киеву
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Владимир Зеленский заявил
, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи Украине.
"Проще сказать, с кем из мировых лидеров я сегодня еще не говорил. Мы это продолжаем... Я очертил, какого еще ответа Запада на эту агрессию ожидают украинцы, и договорился о новой помощи, о новой поддержке, значительной помощи для нашего государства", - сказал Зеленский в видеообращении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.