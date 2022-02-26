https://ria.ru/20220226/pogranichniki-1775225236.html
В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен
В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен - РИА Новости, 26.02.2022
В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:27
2022-02-26T10:27
2022-02-26T14:55
обострение ситуации в днр и лнр
севастополь
украина
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников."Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников.По его словам, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции."После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут отправлены домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах", — сказал Ясников.По его словам, украинские военные не обращались за медицинской помощью. "Но если таковые возникнут, вся необходимая помощь им будет оказана. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта передвижения на территорию Украины", — сказал Ясников.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775250414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e19d8e7b5a26a7ce895e6b8275abc50c.jpg
Кадры сдавшихся украинских военных
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников. "Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников.
2022-02-26T10:27
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PT0M56S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, украина, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
10:27 26.02.2022 (обновлено: 14:55 26.02.2022)
В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен
В Севастополь доставили более 80 сдавшихся в плен украинских пограничников
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников.
"Сегодня в Севастополь
на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников.
По его словам, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции.
"После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут отправлены домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах", — сказал Ясников.
По его словам, украинские военные не обращались за медицинской помощью. "Но если таковые возникнут, вся необходимая помощь им будет оказана. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта передвижения на территорию Украины", — сказал Ясников.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Станислав Ванд