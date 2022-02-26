https://ria.ru/20220226/pogranichniki-1775225236.html

В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен

В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен - РИА Новости, 26.02.2022

В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен

Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:27

2022-02-26T10:27

2022-02-26T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

севастополь

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости. Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников."Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников.По его словам, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции."После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут отправлены домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах", — сказал Ясников.По его словам, украинские военные не обращались за медицинской помощью. "Но если таковые возникнут, вся необходимая помощь им будет оказана. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта передвижения на территорию Украины", — сказал Ясников.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775121829.html

https://ria.ru/20220224/plen-1774803991.html

севастополь

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сдавшихся украинских военных Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников. "Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", — сказал журналистам Ясников. 2022-02-26T10:27 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

севастополь, украина, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр