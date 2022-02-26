https://ria.ru/20220226/pogibshie-1775306827.html

В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней

В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней - РИА Новости, 26.02.2022

В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней

Двенадцать человек погибли при обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск за 10 дней, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T22:30

2022-02-26T22:30

2022-02-26T22:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774987327_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_564273854ebc1dac97067b6e4ac4dc3d.jpg

ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Двенадцать человек погибли при обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск за 10 дней, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Как сообщается в Telegram-канале представительства, за 10 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 611 фактов ведения огня, из них на горловском направлении – 179, на донецком – 196, на мариупольском – 236. Из них с применением тяжелого вооружения – 489. Всего украинскими войсками выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"."Погибли 12 мирных жителей, за сегодняшний день ранения, не совместимые с жизнью, получил один человек. Ранения различной степени тяжести получили 33 мирных жителя, за текущие сутки пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2006 года рождения", - отмечается в сообщении.Кроме того, за десять дней повреждено 195 жилых домов, 110 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе пять медицинских учреждений, 10 образовательных учреждений, семь объектов критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775294217.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины