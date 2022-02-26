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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/pogibshie-1775306827.html
В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней
В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней - РИА Новости, 26.02.2022
В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней
Двенадцать человек погибли при обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск за 10 дней, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T22:30
2022-02-26T22:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Двенадцать человек погибли при обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск за 10 дней, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Как сообщается в Telegram-канале представительства, за 10 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 611 фактов ведения огня, из них на горловском направлении – 179, на донецком – 196, на мариупольском – 236. Из них с применением тяжелого вооружения – 489. Всего украинскими войсками выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У"."Погибли 12 мирных жителей, за сегодняшний день ранения, не совместимые с жизнью, получил один человек. Ранения различной степени тяжести получили 33 мирных жителя, за текущие сутки пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2006 года рождения", - отмечается в сообщении.Кроме того, за десять дней повреждено 195 жилых домов, 110 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе пять медицинских учреждений, 10 образовательных учреждений, семь объектов критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
22:30 26.02.2022 (обновлено: 22:55 26.02.2022)
 
В ДНР сообщили о 12 погибших от обстрелов ВСУ за десять дней

Представительство ДНР в СЦКК: за десять дней при обстрелах в республике погибли 12 человек

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Двенадцать человек погибли при обстрелах территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск за 10 дней, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Как сообщается в Telegram-канале представительства, за 10 дней эскалации со стороны украинских войск зафиксировано 611 фактов ведения огня, из них на горловском направлении – 179, на донецком – 196, на мариупольском – 236. Из них с применением тяжелого вооружения – 489. Всего украинскими войсками выпущено 7492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У".
"Погибли 12 мирных жителей, за сегодняшний день ранения, не совместимые с жизнью, получил один человек. Ранения различной степени тяжести получили 33 мирных жителя, за текущие сутки пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2006 года рождения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, за десять дней повреждено 195 жилых домов, 110 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе пять медицинских учреждений, 10 образовательных учреждений, семь объектов критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения.
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 20:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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