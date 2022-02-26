https://ria.ru/20220226/pochki-1775765333.html
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 01.03.2022
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-26T13:50
2022-02-26T13:50
2022-03-01T11:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/96/1552319614_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0c76dbc299de30f4ad2525d97a9cd4ae.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В период оттепели специалисты заметили набухшие почки ивы остролистной, или вербы. Набухание почек зимой в период оттепели – не редкость. Ивы стойко переносят перепады температур: если морозы еще вернутся, растение вновь впадет в спячку и продолжит цветение с наступлением весеннего тепла", - говорится в сообщении.Отмечается, что начало массового цветения вербы ожидается традиционно в конце марта – начале апреля.
https://ria.ru/20220222/podsnezhniki-1774448981.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/96/1552319614_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d5860350f503bb33ed8100dfef0852cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы