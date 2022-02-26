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Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы

Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 01.03.2022

Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы

Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-26T13:50

2022-02-26T13:50

2022-03-01T11:23

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В период оттепели специалисты заметили набухшие почки ивы остролистной, или вербы. Набухание почек зимой в период оттепели – не редкость. Ивы стойко переносят перепады температур: если морозы еще вернутся, растение вновь впадет в спячку и продолжит цветение с наступлением весеннего тепла", - говорится в сообщении.Отмечается, что начало массового цветения вербы ожидается традиционно в конце марта – начале апреля.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы