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Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 01.03.2022
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы
Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-26T13:50
2022-03-01T11:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В период оттепели специалисты заметили набухшие почки ивы остролистной, или вербы. Набухание почек зимой в период оттепели – не редкость. Ивы стойко переносят перепады температур: если морозы еще вернутся, растение вновь впадет в спячку и продолжит цветение с наступлением весеннего тепла", - говорится в сообщении.Отмечается, что начало массового цветения вербы ожидается традиционно в конце марта – начале апреля.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
13:50 26.02.2022 (обновлено: 11:23 01.03.2022)
 

Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Мария СавченкоПочки вербы
Почки вербы - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Мария Савченко
Почки вербы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первые пушистые почки вербы появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В период оттепели специалисты заметили набухшие почки ивы остролистной, или вербы. Набухание почек зимой в период оттепели – не редкость. Ивы стойко переносят перепады температур: если морозы еще вернутся, растение вновь впадет в спячку и продолжит цветение с наступлением весеннего тепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало массового цветения вербы ожидается традиционно в конце марта – начале апреля.
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