07:52 26.02.2022 (обновлено: 09:25 26.02.2022)
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали
ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали, но несколько зданий оказались повреждены, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"Рано утром (в субботу. — Прим. ред.) силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. <...> Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства", — говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к жителям страны президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Опубликовано: Максим Горбачев