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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/perekhvat-1775211084.html
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" - РИА Новости, 26.02.2022
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"
Силы противовоздушной обороны ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали, но несколько зданий оказались повреждены, сообщил штаб территориальной РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T07:52
2022-02-26T09:25
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
днр
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали, но несколько зданий оказались повреждены, сообщил штаб территориальной обороны республики."Рано утром (в субботу. — Прим. ред.) силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. &lt;...&gt; Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства", — говорится в заявлении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к жителям страны президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, днр
07:52 26.02.2022 (обновлено: 09:25 26.02.2022)
 
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У"

Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали

© Фото : ДНР ОнлайнРакеты ТРК "Точка-У", упавшии на территории ДНР
Ракеты ТРК Точка-У, упавшии на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали, но несколько зданий оказались повреждены, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"Рано утром (в субботу. — Прим. ред.) силы ПВО перехватили две ракеты ТРК "Точка-У" в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. <...> Также множественные повреждения из-за обломков ракеты получили прилегающие домохозяйства", — говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к жителям страны президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На утро пятницы выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Женщина убирает осколки оконных стекол в здании школы в Горловке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
06:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Горловку
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДНР
 
 
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