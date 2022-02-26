Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775297673.html
Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией
Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией
Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с ним предложили организовать переговоры... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:02
2022-02-26T21:02
политика
владимир зеленский
россия
украина
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:35:3000:1723_1920x0_80_0_0_cc2ace5a3f8a4c1f04b8e4157b6fcc99.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с ним предложили организовать переговоры с Россией по ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. Однако в субботу днем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров, потому что не устроили условия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/vasserman-1775281107.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_8653b613cc8781a6004d7bcce4a9a87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир зеленский, россия, украина, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган
21:02 26.02.2022
 
Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией

Президент Украины Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с ним предложили организовать переговоры с Россией по ситуации на Украине.
"Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. Однако в субботу днем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров, потому что не устроили условия.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:26В мире
Вассерман объяснил желание Зеленского провести переговоры с РФ в Израиле
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаИльхам АлиевРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала