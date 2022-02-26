https://ria.ru/20220226/peregovory-1775297673.html

Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией

Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией

Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с ним предложили организовать переговоры... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:02

2022-02-26T21:02

2022-02-26T21:02

политика

владимир зеленский

россия

украина

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857532_0:35:3000:1723_1920x0_80_0_0_cc2ace5a3f8a4c1f04b8e4157b6fcc99.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с ним предложили организовать переговоры с Россией по ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. Однако в субботу днем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров, потому что не устроили условия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/vasserman-1775281107.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, россия, украина, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган