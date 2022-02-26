Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией
Президент Украины Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с ним предложили организовать переговоры с Россией по ситуации на Украине.
"Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать нейтральный статус Украины и призвал Россию к переговорам. Однако в субботу днем советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров, потому что не устроили условия.
Опубликовано: Игорь Тоноян