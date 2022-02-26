https://ria.ru/20220226/peregovory-1775279505.html

После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО

После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО - РИА Новости, 26.02.2022

После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО

После вчерашних заявлений киевского режима о готовности к переговорам, подразделения РФ приостановили активные боевые действия на основных направлениях... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:13

2022-02-26T18:13

2022-02-26T18:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После вчерашних заявлений киевского режима о готовности к переговорам, подразделения РФ приостановили активные боевые действия на основных направлениях операции, об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены.", - заявил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков