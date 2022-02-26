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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775279505.html
После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО
После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО - РИА Новости, 26.02.2022
После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО
После вчерашних заявлений киевского режима о готовности к переговорам, подразделения РФ приостановили активные боевые действия на основных направлениях... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:13
2022-02-26T18:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После вчерашних заявлений киевского режима о готовности к переговорам, подразделения РФ приостановили активные боевые действия на основных направлениях операции, об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены.", - заявил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
18:13 26.02.2022
 
После заявлений о переговорах боевые действия приостановили, заявили в МО

Минобороны сообщило о приостановке боевых действий после заявлений о переговорах с Киевом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие в колонне военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После вчерашних заявлений киевского режима о готовности к переговорам, подразделения РФ приостановили активные боевые действия на основных направлениях операции, об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены.", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Два дня в Киеве, которые изменят мир
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Д. Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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