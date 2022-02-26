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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775262799.html
Киев отказался от переговоров с Москвой
Киев отказался от переговоров с Москвой - РИА Новости, 26.02.2022
Киев отказался от переговоров с Москвой
Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:42
2022-02-26T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал он журналистам.Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.Глава государства 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html
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россия, украина
15:42 26.02.2022 (обновлено: 17:12 26.02.2022)
 
Киев отказался от переговоров с Москвой

Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал он журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин сообщил, что Зеленский покинул Киев
Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.
Глава государства 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
24 февраля, 18:17Инфографика
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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