https://ria.ru/20220226/peregovory-1775262799.html
Киев отказался от переговоров с Москвой
Киев отказался от переговоров с Москвой - РИА Новости, 26.02.2022
Киев отказался от переговоров с Москвой
Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:42
2022-02-26T15:42
2022-02-26T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал он журналистам.Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.Глава государства 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html
https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина
15:42 26.02.2022 (обновлено: 17:12 26.02.2022)
Киев отказался от переговоров с Москвой
Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал он журналистам.
Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.
Глава государства 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины
.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.
Опубликовано: Петр Попадюк