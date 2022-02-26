https://ria.ru/20220226/peregovory-1775262799.html

Киев отказался от переговоров с Москвой

Киев отказался от переговоров с Москвой - РИА Новости, 26.02.2022

Киев отказался от переговоров с Москвой

Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:42

2022-02-26T15:42

2022-02-26T17:12

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии по демилитаризации на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение основных сил продолжилось. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днём возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал он журналистам.Советник главы офиса президента Украины заявил, что Киев не устроили условия.Глава государства 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов сверху, сложить оружие и идти домой либо захватить власть в свои руки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775244614.html

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина