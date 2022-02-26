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Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:18
2022-02-26T02:18
в мире
венгрия
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.Ковач подчеркнул, что "обе стороны получили приглашение", как Киев, так и Москва "сигнализировали", что рассматривают предложение."Мир в наилучших интересах Венгрии", - добавил Ковач.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, венгрия, россия, украина
02:18 26.02.2022
 
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт готов стать площадкой для переговоров России и Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
"Венгрия предложила провести российско-украинские мирные переговоры", - процитировал Ковач в Twitter слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
Ковач подчеркнул, что "обе стороны получили приглашение", как Киев, так и Москва "сигнализировали", что рассматривают предложение.
"Мир в наилучших интересах Венгрии", - добавил Ковач.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:03
В Киеве допустили обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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