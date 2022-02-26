https://ria.ru/20220226/peregovory-1775199330.html
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины
Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:18
2022-02-26T02:18
2022-02-26T02:18
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.Ковач подчеркнул, что "обе стороны получили приглашение", как Киев, так и Москва "сигнализировали", что рассматривают предложение."Мир в наилучших интересах Венгрии", - добавил Ковач.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, украина
Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт готов стать площадкой для переговоров России и Украины