https://ria.ru/20220226/peregovory-1775199330.html

Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины

Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Венгрия готова стать площадкой для переговоров России и Украины

Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:18

2022-02-26T02:18

2022-02-26T02:18

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной, соответствующее предложение направлено сторонам, сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.Ковач подчеркнул, что "обе стороны получили приглашение", как Киев, так и Москва "сигнализировали", что рассматривают предложение."Мир в наилучших интересах Венгрии", - добавил Ковач.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/peregovory-1775194631.html

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в мире, венгрия, россия, украина