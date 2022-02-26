https://ria.ru/20220226/peregovory-1775194631.html
В Киеве допустили обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины
В Киеве допустили обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины - РИА Новости, 26.02.2022
В Киеве допустили обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины
В Киеве не исключают, что Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудят нейтральный статус Украины, сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:03
2022-02-26T01:03
2022-02-26T01:14
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Киеве не исключают, что Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудят нейтральный статус Украины, сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, украина
01:03 26.02.2022 (обновлено: 01:14 26.02.2022)
В Киеве допустили обсуждение с Россией нейтрального статуса Украины
Советник главы офиса Зеленского Подоляк допустил обсуждение нейтрального статуса Украины
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Киеве не исключают, что Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин обсудят нейтральный статус Украины, сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сказал Подоляк в комментарии украинскому агентству УНИАН.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.