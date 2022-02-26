https://ria.ru/20220226/peregovory-1775193065.html

В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров

В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров - РИА Новости, 26.02.2022

В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев согласен предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:40

2022-02-26T00:40

2022-02-26T06:48

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев согласен предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью "прекращения огня и о мире"."Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - сообщил Никифоров, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН.Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент России Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в белорусской столице, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.

https://ria.ru/20220226/diplomatiya-1775192735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина