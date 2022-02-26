00:40 26.02.2022 (обновлено: 06:48 26.02.2022)
В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Киев согласился на предложение Путина о переговорах
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев согласен предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью "прекращения огня и о мире".
"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - сообщил Никифоров, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент России Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации.
Встречу предложено было организовать в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в белорусской столице, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.
Опубликовано: Максим Горбачев