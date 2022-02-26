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В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров
В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров - РИА Новости, 26.02.2022
В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев согласен предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:40
2022-02-26T06:48
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев согласен предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью "прекращения огня и о мире"."Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - сообщил Никифоров, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН.Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент России Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в белорусской столице, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.
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в мире, россия, украина
00:40 26.02.2022 (обновлено: 06:48 26.02.2022)
 
В Киеве заявили о консультациях с Россией о месте проведения переговоров

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Киев согласился на предложение Путина о переговорах

© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев согласен предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью "прекращения огня и о мире".
"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь", - сообщил Никифоров, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого президент России Владимир Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИДа и своей администрации.
Встречу предложено было организовать в Минске. Однако позднее стало известно, что в Киеве отказались от переговоров в белорусской столице, выбрав вместо этого Варшаву, а потом украинская сторона, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вообще "ушла со связи". При этом пауза сопровождается развертыванием украинских систем залпового огня в жилых кварталах.
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД ЛНР: если Киев готов к переговорам, ему надо сдерживать националистов
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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