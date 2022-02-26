https://ria.ru/20220226/otvet-1775233876.html

Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом

Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва симметрично отреагирует на арест денег россиян и компаний за рубежом. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:54

2022-02-26T11:54

2022-02-26T15:26

общество

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва симметрично отреагирует на арест денег россиян и компаний за рубежом."Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие", — написал он во "ВКонтакте", добавив, что у России есть опыт и соответствующий закон, а "все интересное только начинается".Ранее ЕС ввел санкции против Медведева, премьера Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий медведев, россия