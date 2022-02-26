11:54 26.02.2022 (обновлено: 15:26 26.02.2022)
Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом
Замглавы СБ Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва симметрично отреагирует на арест денег россиян и компаний за рубежом.
"Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие", — написал он во "ВКонтакте", добавив, что у России есть опыт и соответствующий закон, а "все интересное только начинается".
Ранее ЕС ввел санкции против Медведева, премьера Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Варвара Скокшина