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Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом
Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом - РИА Новости, 26.02.2022
Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва симметрично отреагирует на арест денег россиян и компаний за рубежом. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:54
2022-02-26T15:26
общество
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва симметрично отреагирует на арест денег россиян и компаний за рубежом."Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие", — написал он во "ВКонтакте", добавив, что у России есть опыт и соответствующий закон, а "все интересное только начинается".Ранее ЕС ввел санкции против Медведева, премьера Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Варвара Скокшина
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общество, дмитрий медведев, россия
11:54 26.02.2022 (обновлено: 15:26 26.02.2022)
 
Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом

Замглавы СБ Медведев пообещал симметричный ответ на арест денег россиян за рубежом

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что Москва симметрично отреагирует на арест денег россиян и компаний за рубежом.
"Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие", — написал он во "ВКонтакте", добавив, что у России есть опыт и соответствующий закон, а "все интересное только начинается".
Ранее ЕС ввел санкции против Медведева, премьера Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ОбществоДмитрий МедведевРоссия
 
 
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