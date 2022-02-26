https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775303479.html

Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину

Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину - РИА Новости, 26.02.2022

Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину

Берлин одобрил передачу Украине 400 немецких противотанковых орудий, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T21:52

2022-02-26T21:52

2022-02-26T21:57

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Берлин одобрил передачу Украине 400 немецких противотанковых орудий, девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ.Ранее правительство Германии заявило, что Украина получит в ближайшее время одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger."Правительство Германии сегодня также одобрило передачу 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов на Украину и девяти гаубиц Д-30 и боеприпасов... из Эстонии на Украину", - говорится в сообщении.В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775302775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/kadyrov-1775291893.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, германия