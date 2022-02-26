Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775302775.html
Германия поставит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger
Германия поставит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger - РИА Новости, 26.02.2022
Германия поставит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger
Германия поставит Украине одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger, сообщило правительство страны. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T21:45
2022-02-26T22:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
германия
украина
в мире
технологии
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772654553_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_9bef5daf50c533b925a51bb61e4049d2.jpg
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Германия поставит Украине одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger, сообщило правительство страны."Наш долг - посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина. Вот почему мы доставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger нашим друзьям на Украине", - сообщили в правительстве ФРГ.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775303479.html
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html
германия
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772654553_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ea65899cd7e7b22a1253b6e47aac99de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, германия, украина, в мире, технологии, сша, россия, сбербанк россии, северный поток — 2
21:45 26.02.2022 (обновлено: 22:09 26.02.2022)
 
Германия поставит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger

Германия поставит Украине тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger

© REUTERS / Valentyn OgirenkoГруз военной помощи из Литвы, ПЗРК Stinger, в аэропорту Борисплоль
Груз военной помощи из Литвы, ПЗРК Stinger, в аэропорту Борисплоль - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Груз военной помощи из Литвы, ПЗРК Stinger, в аэропорту Борисплоль
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Германия поставит Украине одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger, сообщило правительство страны.
"Наш долг - посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина. Вот почему мы доставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger нашим друзьям на Украине", - сообщили в правительстве ФРГ.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 21:52
Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРГерманияУкраинаВ миреТехнологииСШАРоссияСбербанк РоссииСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала