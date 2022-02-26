21:45 26.02.2022 (обновлено: 22:09 26.02.2022)
Германия поставит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger
Германия поставит Украине тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger
Груз военной помощи из Литвы, ПЗРК Stinger, в аэропорту Борисплоль
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Германия поставит Украине одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger, сообщило правительство страны.
"Наш долг - посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина. Вот почему мы доставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет Stinger нашим друзьям на Украине", - сообщили в правительстве ФРГ.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Наталья Макарова