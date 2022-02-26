https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html

В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом

В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом - РИА Новости, 26.02.2022

В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом

Киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:17

2022-02-26T18:17

2022-02-26T18:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы", - сказал Конашенков.По его словам, "втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам"."Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям", - добавил Конашенков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)