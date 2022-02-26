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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом - РИА Новости, 26.02.2022
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
Киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:17
2022-02-26T18:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы", - сказал Конашенков.По его словам, "втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам"."Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям", - добавил Конашенков.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:17 26.02.2022
 
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом

Минобороны: украинские власти массово и бесконтрольно раздают населению стрелковое оружие

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы", - сказал Конашенков.
По его словам, "втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам".
"Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям", - добавил Конашенков.
Катера ВМС Украины пытались атаковать корабли РФ во время эвакуации пленных - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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