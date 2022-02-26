В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
Минобороны: украинские власти массово и бесконтрольно раздают населению стрелковое оружие
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Киевский режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов оружие, втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы", - сказал Конашенков.
По его словам, "втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам".
"Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям", - добавил Конашенков.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Опубликовано: Давид Андриясов