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Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:49
2022-02-26T03:49
в мире
украина
россия
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита", - сказал Небензя."В частности категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права", - добавил он.
https://ria.ru/20220226/demilitarizatsiya-1775203327.html
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в мире, украина, россия
03:49 26.02.2022
 
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины

Постпред при ООН Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:25
Небензя: задача по демилитаризации Украины будет скоро выполнена
"В частности категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права", - добавил он.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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