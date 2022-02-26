https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775204208.html
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T03:49
2022-02-26T03:49
2022-02-26T03:49
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита", - сказал Небензя."В частности категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права", - добавил он.
https://ria.ru/20220226/demilitarizatsiya-1775203327.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_183:0:2549:1774_1920x0_80_0_0_c734b54926f794a5087e496e7605620f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
Постпред при ООН Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита", - сказал Небензя.
"В частности категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права", - добавил он.