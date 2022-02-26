https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775204208.html

Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины

Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Небензя: Россия осуждает размещение оружия в жилых кварталах Украины

Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T03:49

2022-02-26T03:49

2022-02-26T03:49

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия осуждает размещение украинскими националистами оружия в жилых кварталах для использования мирных жителей как щита, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Президент Путин и министерство обороны России четко заявили, что удары по гражданским целям наноситься не будут. Но националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита", - сказал Небензя."В частности категорически осуждаем размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права", - добавил он.

https://ria.ru/20220226/demilitarizatsiya-1775203327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия