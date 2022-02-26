https://ria.ru/20220226/obstrely-1775277949.html

Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины

Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:59

2022-02-26T17:59

2022-02-26T17:59

происшествия

краснодарский край

россия

миллеровский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

александр бастрыкин

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщается на сайте СК РФ.В СК уточняют, что по сообщениям в СМИ, в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые были госпитализированы. Кроме того, в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет."Председатель Следственного комитета поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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краснодарский край

россия

миллеровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, краснодарский край, россия, миллеровский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин