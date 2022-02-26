https://ria.ru/20220226/obstrely-1775277949.html
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:59
2022-02-26T17:59
2022-02-26T17:59
происшествия
краснодарский край
россия
миллеровский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
александр бастрыкин
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщается на сайте СК РФ.В СК уточняют, что по сообщениям в СМИ, в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые были госпитализированы. Кроме того, в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет."Председатель Следственного комитета поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, миллеровский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрелы территории России украинскими силовиками