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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/obstrely-1775277949.html
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае,... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:59
2022-02-26T17:59
происшествия
краснодарский край
россия
миллеровский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
александр бастрыкин
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщается на сайте СК РФ.В СК уточняют, что по сообщениям в СМИ, в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые были госпитализированы. Кроме того, в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет."Председатель Следственного комитета поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел", - говорится в сообщении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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краснодарский край
россия
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происшествия, краснодарский край, россия, миллеровский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр бастрыкин
17:59 26.02.2022
 
Глава СК поручил расследовать факты обстрелов территории России ВС Украины

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрелы территории России украинскими силовиками

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов территории РФ украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае, сообщается на сайте СК РФ.
В СК уточняют, что по сообщениям в СМИ, в результате обстрела силами ВСУ станицы Должанской в Краснодарском крае пострадали три человека. Раненые были госпитализированы. Кроме того, в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, также выпущенные с территории Украины. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
"Председатель Следственного комитета поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовных дел", - говорится в сообщении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 14:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияКраснодарский крайРоссияМиллеровский районСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАлександр Бастрыкин
 
 
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