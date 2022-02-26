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ВСУ 61 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК

ВСУ 61 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 26.02.2022

ВСУ 61 раз за сутки обстреляли ДНР, заявили в СЦКК

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:14

2022-02-26T09:14

2022-02-26T09:23

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о 61 факте ведения огня со стороны украинских войск за сутки."За истекшие сутки представительство сообщало о 61 факте ведения огня со стороны ВФУ", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, сцкк, украина