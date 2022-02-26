Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ обстреляли Донецк и Озеряновку
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку, в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ. По направлению населенного пункта Озеряновка выпущено 20 гранат из АГС, по направлению Донецка - 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Максим Горбачев