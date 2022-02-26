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Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку

Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку

Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку, в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:47

2022-02-26T00:47

2022-02-26T00:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку, в том числе снарядами калибра 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, луганская народная республика, днр, украина