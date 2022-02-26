https://ria.ru/20220226/novosibirsk-1775251765.html

Тепло подали на ледовую арену в Новосибирске на неделю раньше срока

Тепло подали на ледовую арену в Новосибирске на неделю раньше срока - РИА Новости, 26.02.2022

Тепло подали на ледовую арену в Новосибирске на неделю раньше срока

Тепло на неделю раньше срока подано на основную ледовую арену ледового дворца спорта, строящегося в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:17

2022-02-26T14:17

2022-02-26T14:23

андрей травников

обь

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 26 фев – РИА Новости. Тепло на неделю раньше срока подано на основную ледовую арену ледового дворца спорта, строящегося в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщает правительство Новосибирской области.Губернатор региона Андрей Травников в субботу во время выездного совещания на стройплощадке проконтролировал соблюдение графика работ."Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объём на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля", - отметил глава региона.Подключение к отоплению на ледовой арене ведется планомерно с декабря 2021 года – тогда тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, 30 декабря к отоплению подключили малую тренировочную арену, 25 января 2022 года – универсальный тренировочный зал, предназначенный для командных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола).Как доложил губернатору замгенерального директора компании ООО "СДС-Строй" Алексей Кокорников, в настоящее время строители монтируют сэндвич-панели входных групп, где будут располагаться билетные кассы. Это два отдельно стоящих здания, в которых будет организована продажа билетов, а также установлено оборудование для досмотра посетителей. С 15 марта здесь планируют начать монтаж витражей, а с 15 мая – приступить к кровельным работам.Кроме того, начались работы на прилегающей территории – площадку освобождают от строительных вагончиков, чтобы начать благоустройство – по графику эти работы начнутся уже 1 апреля.Ранее в субботу Андрей Травников заявил, что новый ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – к октябрю текущего года - вне зависимости от того, будет ли принято решение о переносе из России Молодежного чемпионата мира 2023 года или нет.

https://rsport.ria.ru/20220226/khokkey-1775241656.html

https://rsport.ria.ru/20220225/khokkey-1775051444.html

обь

новосибирск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей травников, обь, новосибирск