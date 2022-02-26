https://ria.ru/20220226/neonatsisty-1775284108.html

Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам

Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам - РИА Новости, 26.02.2022

Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам

Нынешнее руководство Украины, понимая неизбежное приближение своего краха, приняло решение о раздаче огнестрельного оружия, чтобы оно прежде всего попало к... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:58

2022-02-26T18:58

2022-02-26T22:52

в мире

алексей резников

россия

киев

украина

верховная рада украины

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754599609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b285e7e1df358a59c5d1d8eef4f70d80.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нынешнее руководство Украины, понимая неизбежное приближение своего краха, приняло решение о раздаче огнестрельного оружия, чтобы оно прежде всего попало к неонацистам, которые бы ушли в подполье, а спустя какое-то время начали проводить террористические вылазки с автоматами в руках, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров."Зеленский и иже с ним понимают, что их время кончилось. Но они раздали оружие на будущее", - сказал Гончаров РИА Новости. По его словам, речь идет не только об использовании этих "стволов" мародерами."Это оружие будет использоваться прежде всего неонацистами, которые уже заранее готовятся к диверсионной, партизанской войне. Они какое-то время проявлять себя не будут, чтобы начать действовать потом с этими автоматами в руках. И после того, как спецоперация наших сил закончится, встанет задача борьбы с подпольными диверсионными группами неонацистов", - добавил Гончаров.В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775120419.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775283110.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алексей резников, россия, киев, украина, верховная рада украины