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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/neonatsisty-1775284108.html
Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам
Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам - РИА Новости, 26.02.2022
Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам
Нынешнее руководство Украины, понимая неизбежное приближение своего краха, приняло решение о раздаче огнестрельного оружия, чтобы оно прежде всего попало к... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:58
2022-02-26T22:52
в мире
алексей резников
россия
киев
украина
верховная рада украины
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нынешнее руководство Украины, понимая неизбежное приближение своего краха, приняло решение о раздаче огнестрельного оружия, чтобы оно прежде всего попало к неонацистам, которые бы ушли в подполье, а спустя какое-то время начали проводить террористические вылазки с автоматами в руках, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров."Зеленский и иже с ним понимают, что их время кончилось. Но они раздали оружие на будущее", - сказал Гончаров РИА Новости. По его словам, речь идет не только об использовании этих "стволов" мародерами."Это оружие будет использоваться прежде всего неонацистами, которые уже заранее готовятся к диверсионной, партизанской войне. Они какое-то время проявлять себя не будут, чтобы начать действовать потом с этими автоматами в руках. И после того, как спецоперация наших сил закончится, встанет задача борьбы с подпольными диверсионными группами неонацистов", - добавил Гончаров.В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775120419.html
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в мире, алексей резников, россия, киев, украина, верховная рада украины
18:58 26.02.2022 (обновлено: 22:52 26.02.2022)
 
Ветеран "Альфы" объяснил, почему Киев раздал оружие неонацистам

Ветеран "Альфы" Гончаров: Киев раздал оружие прежде всего неонацистам для будущих терактов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Марш националистов в Киеве
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Нынешнее руководство Украины, понимая неизбежное приближение своего краха, приняло решение о раздаче огнестрельного оружия, чтобы оно прежде всего попало к неонацистам, которые бы ушли в подполье, а спустя какое-то время начали проводить террористические вылазки с автоматами в руках, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Зеленский и иже с ним понимают, что их время кончилось. Но они раздали оружие на будущее", - сказал Гончаров РИА Новости. По его словам, речь идет не только об использовании этих "стволов" мародерами.
"Это оружие будет использоваться прежде всего неонацистами, которые уже заранее готовятся к диверсионной, партизанской войне. Они какое-то время проявлять себя не будут, чтобы начать действовать потом с этими автоматами в руках. И после того, как спецоперация наших сил закончится, встанет задача борьбы с подпольными диверсионными группами неонацистов", - добавил Гончаров.
В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Facebook, что жителям Киева уже роздано около 18 тысяч автоматов.
Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие, но не короткоствольное, соответствующий проект закона поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 17:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин призвал украинских военных не идти на поводу у нацистов
Законопроект разрешает использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
После решения украинских властей о праве населения на владение гражданским огнестрельным оружием и раздаче оружия людям на Украине местные СМИ начали сообщать о случаях мародёрства.
Издание "Наше Мiсто" опубликовало на своем YouTube-канале видео, показывающее, как мародеры пытались захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье-Днепр.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 18:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлексей РезниковРоссияКиевУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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