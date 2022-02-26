Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/nefteperarotka-1775204688.html
ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России
ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России - РИА Новости, 26.02.2022
ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России
Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T04:02
2022-02-26T04:08
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Речь идет о товарах и технологиях с происхождением как в ЕС, так и вне его.ЕС оставляет и определенные исключения из этих правил.Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции ЕС в отношении РФ, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью корректировки. Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220226/depozity-1775204474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире
04:02 26.02.2022 (обновлено: 04:08 26.02.2022)
 
ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России

Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию

© AP Photo / Virginia MayoЕС
ЕС - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
ЕС
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России", - говорится в журнале.
Речь идет о товарах и технологиях с происхождением как в ЕС, так и вне его.
ЕС оставляет и определенные исключения из этих правил.
Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции ЕС в отношении РФ, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью корректировки. Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
03:55
ЕС запрещает принимать депозиты от россиян на сумму свыше ста тысяч евро
Опубликовано: Максим Горбачев
 
РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала