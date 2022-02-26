04:02 26.02.2022 (обновлено: 04:08 26.02.2022)
ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России
Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию
© AP Photo / Virginia MayoЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России", - говорится в журнале.
Речь идет о товарах и технологиях с происхождением как в ЕС, так и вне его.
ЕС оставляет и определенные исключения из этих правил.
Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции ЕС в отношении РФ, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью корректировки. Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев