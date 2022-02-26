https://ria.ru/20220226/nefteperarotka-1775204688.html

ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России

ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России - РИА Новости, 26.02.2022

ЕС запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в России

Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T04:02

2022-02-26T04:02

2022-02-26T04:08

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Речь идет о товарах и технологиях с происхождением как в ЕС, так и вне его.ЕС оставляет и определенные исключения из этих правил.Это решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции ЕС в отношении РФ, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 с возможностью корректировки. Ранее эти экономические санкции регулярно продлевались.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/depozity-1775204474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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