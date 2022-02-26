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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html
Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами
Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами
Украинские националисты используют "бандер-мобили", по аналогии с тактикой террористов в Сирии, сообщил в субботу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:05
2022-02-26T19:35
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сирия
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты используют "бандер-мобили", по аналогии с тактикой террористов в Сирии, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", - сказал Конашенков.Он напомнил, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775275156.html
россия
украина
сирия
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Конашенков: "Украинское руководство применяет те же методы, что и террористы"
Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ. "Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах", - сказал Конашенков. Он подчеркнул, что руководство Украины "многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах, такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия".
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, сирия, луганская народная республика
18:05 26.02.2022 (обновлено: 19:35 26.02.2022)
 
Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами

Минобороны: украинские националисты применяют "бандер-автомобили" как террористы в Сирии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты используют "бандер-мобили", по аналогии с тактикой террористов в Сирии, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", - сказал Конашенков.
Он напомнил, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 17:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Александровку в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреВладимир ПутинСирияЛуганская Народная Республика
 
 
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