https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html

Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами

Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские националисты применяют "бандер-автомобили" с минометами

Украинские националисты используют "бандер-мобили", по аналогии с тактикой террористов в Сирии, сообщил в субботу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:05

2022-02-26T18:05

2022-02-26T19:35

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сирия

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты используют "бандер-мобили", по аналогии с тактикой террористов в Сирии, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Националистические батальоны применяют так называемые "бандер-автомобили", которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами", - сказал Конашенков.Он напомнил, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775275156.html

россия

украина

сирия

луганская народная республика

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Украинское руководство применяет те же методы, что и террористы" Украинские националисты размещают оружие в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ. "Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах", - сказал Конашенков. Он подчеркнул, что руководство Украины "многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах, такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия". 2022-02-26T18:05 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, сирия, луганская народная республика