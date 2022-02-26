https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775261050.html

Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России

Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России - РИА Новости, 26.02.2022

Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России

Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:31

2022-02-26T15:31

2022-02-26T15:45

украина

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

владимир путин

луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.По данным ведомства, при пресечении вооруженной провокации ранило сотрудника погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины