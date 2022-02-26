15:31 26.02.2022 (обновлено: 15:45 26.02.2022)
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России
Украинские националисты расстреляли военного ВСУ за попытку найти убежище в России
Украинские военные
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при пресечении вооруженной провокации ранило сотрудника погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк