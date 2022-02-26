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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775261050.html
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России - РИА Новости, 26.02.2022
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России
Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:31
2022-02-26T15:45
украина
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
владимир путин
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.По данным ведомства, при пресечении вооруженной провокации ранило сотрудника погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html
украина
россия
луганская народная республика
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украина, россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины
15:31 26.02.2022 (обновлено: 15:45 26.02.2022)
 
Националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку найти убежище в России

Украинские националисты расстреляли военного ВСУ за попытку найти убежище в России

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в России, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при пресечении вооруженной провокации ранило сотрудника погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Сотрудники правоохранительных органов России на месте падения снаряда недалеко от границы с Украиной в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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