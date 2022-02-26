https://ria.ru/20220226/moldaviya-1775261987.html

Соцпартия Молдавии осудила блокировку сайта Sputnik

Соцпартия Молдавии осудила блокировку сайта Sputnik - РИА Новости, 26.02.2022

Соцпартия Молдавии осудила блокировку сайта Sputnik

Партия социалистов осуждает решение властей Молдавии о блокировке сайта агентства Sputnik, а также предупреждает об опасности раскола общества, сообщила... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:39

2022-02-26T15:39

2022-02-26T15:58

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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Партия социалистов осуждает решение властей Молдавии о блокировке сайта агентства Sputnik, а также предупреждает об опасности раскола общества, сообщила пресс-служба партии.Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. Позднее в редакции отметили, что сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам. Доступ на сайте агентства возможен по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com. На связи остается Telegram-канал агентства."Партия социалистов объявляет решение государственного режима приостановить деятельность редакции Sputnik Молдова и заблокировать доступ к ряду новостных сайтов, а также заявленное намерение закрыть несколько телеканалов в Кишиневе нарушением норм Конституции и нейтрального статуса. Мы просим руководство государства... проявить максимальную ответственность, взвешенность и большую мудрость, чтобы сохранить спокойствие и межэтнический мир в Молдавии", - говорится в заявлении на сайте Соцпартии.Социалисты сожалеют, что в правительстве Молдавии неправильно понимают, что означают национальный консенсус и призывы к солидарности. Партия предупреждает, что любое решение, принятое на эмоциях или на основании указаний из-за границы, может нанести огромный ущерб стране и мирным людям. "Теперь происходит внезапное изменение отношения, которое заставляет нас думать, что правящий режим получил новые директивы из-за границы и отказался от идеи общественного единства. Геополитические сообщения, разжигающие ненависть, не воспринимаются нормально обществом и раскалывают его в очень важный момент, когда мы все должны быть едины", - добавили в Соцпартии.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Служба информации и безопасности призывает всех администраторов сайтов в Молдавии немедленно удалить недостоверные статьи/информацию об эскалации ситуации в Украине, а также сообщения, разжигающие ненависть, массовые беспорядки или войну, в том числе в период с 23 по 24 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/smi-1775232839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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