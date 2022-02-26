В киевских магазинах опустели полки, сообщили СМИ
Страна.ua: в киевских магазинах опустели полки, хлеб и вода в наличии не вездt
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хлеб и вода в наличии не во всех киевских магазинах, выбор молочных и мясных продуктов невелик, сообщило украинское интернет-издание Страна.ua.
"АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии - элитный дорогой алкоголь", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что это ситуация на полках "тех магазинов Киева, которые ещё работают". В подтверждение своих слов издание привело ряд фотографий.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев