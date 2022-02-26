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В киевских магазинах опустели полки, сообщили СМИ
В киевских магазинах опустели полки, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
В киевских магазинах опустели полки, сообщили СМИ
Хлеб и вода в наличии не во всех киевских магазинах, выбор молочных и мясных продуктов невелик, сообщило украинское интернет-издание Страна.ua. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:52
2022-02-26T00:52
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украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хлеб и вода в наличии не во всех киевских магазинах, выбор молочных и мясных продуктов невелик, сообщило украинское интернет-издание Страна.ua.Отмечается, что это ситуация на полках "тех магазинов Киева, которые ещё работают". В подтверждение своих слов издание привело ряд фотографий.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, россия, украина
00:52 26.02.2022
 
В киевских магазинах опустели полки, сообщили СМИ

Страна.ua: в киевских магазинах опустели полки, хлеб и вода в наличии не вездt

© REUTERS / Antonio BronicКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Antonio Bronic
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хлеб и вода в наличии не во всех киевских магазинах, выбор молочных и мясных продуктов невелик, сообщило украинское интернет-издание Страна.ua.
"АТБ на Левобережной. В магазине полностью отсутствуют вода и хлеб. Крайне скудный выбор молочки и в мясном отделе. Из алкоголя люди берут в основном водку, потому ее на прилавках мало, большинство напитков в наличии - элитный дорогой алкоголь", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что это ситуация на полках "тех магазинов Киева, которые ещё работают". В подтверждение своих слов издание привело ряд фотографий.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Женщина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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