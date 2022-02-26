01:30 26.02.2022 (обновлено: 01:37 26.02.2022)
Украинские военные обстреляли Лозовое минами
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные обстреляли Лозовое минами
Военнослужащие армии ДНР
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли населенный пункт Лозовое минами калибра 120 миллиметров, которые запрещены минскими соглашениями, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ. По направлению населенного пункта Лозовое выпущены три мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Опубликовано: Максим Горбачев