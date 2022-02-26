17:25 26.02.2022 (обновлено: 17:42 26.02.2022)
Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции об операции на Украине
Глава МИД Лавров подробно проинформировал турецкого коллегу об операции на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции о военной операции в Донбассе, подчеркнул готовность Москвы к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего урегулирования украинской проблемы, заявили в МИД РФ.
"В ходе обстоятельного обсуждения текущей ситуации в украинских делах и обстановки в регионе в целом Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами во взаимодействии с формированиями народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России", - говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора.
"Акцентированы основные цели и задачи принимаемых комплексных мер, нацеленных на демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение безопасности мирного населения этой страны, защиту законных интересов РФ. Подчеркнута готовность российской стороны к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего устойчивого урегулирования украинской проблемы в интересах мира и стабильности", - отметили в МИД РФ.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Варвара Скокшина