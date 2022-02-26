https://ria.ru/20220226/lavrov-1775274402.html

Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции об операции на Украине

Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции об операции на Украине - РИА Новости, 26.02.2022

Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции об операции на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции о военной операции в Донбассе, подчеркнул готовность Москвы к тесному... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:25

2022-02-26T17:25

2022-02-26T17:42

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров подробно проинформировал главу МИД Турции о военной операции в Донбассе, подчеркнул готовность Москвы к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего урегулирования украинской проблемы, заявили в МИД РФ."В ходе обстоятельного обсуждения текущей ситуации в украинских делах и обстановки в регионе в целом Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами во взаимодействии с формированиями народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России", - говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора."Акцентированы основные цели и задачи принимаемых комплексных мер, нацеленных на демилитаризацию и денацификацию Украины, обеспечение безопасности мирного населения этой страны, защиту законных интересов РФ. Подчеркнута готовность российской стороны к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего устойчивого урегулирования украинской проблемы в интересах мира и стабильности", - отметили в МИД РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evrosoyuz-1775199053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, турция, россия