Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/latviya-1775248561.html
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний
Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, написал в Twitter министр юстиции республики Янис Борданс. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:54
2022-02-26T15:35
в мире
латвия
эстония
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
РИГА, 26 фев — РИА Новости. Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, написал в Twitter министр юстиции республики Янис Борданс."Уверяю вас в том, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто", — говорится в его сообщении.Эстония также решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, приводит в субботу слова министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса Sputnik Meedia."Эстония присоединяется к польской инициативе и намерена запретить всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство. Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", — говорится в сообщении.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией России по демилитаризации Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер — запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220226/pevtsov-1775253251.html
https://ria.ru/20220226/operatsiya-1775233566.html
латвия
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, эстония, санкции в отношении россии, россия
13:54 26.02.2022 (обновлено: 15:35 26.02.2022)
 
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
РИГА, 26 фев — РИА Новости. Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, написал в Twitter министр юстиции республики Янис Борданс.
"Уверяю вас в том, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто", — говорится в его сообщении.
Эстония также решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, приводит в субботу слова министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса Sputnik Meedia.
"Эстония присоединяется к польской инициативе и намерена запретить всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство. Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", — говорится в сообщении.
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
14:29
Певцов отреагировал на попадание в санкционный список Евросоюза
Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией России по демилитаризации Украины.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер — запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:50
Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреЛатвияЭстонияСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала