https://ria.ru/20220226/latviya-1775248561.html

Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022

Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, написал в Twitter министр юстиции республики Янис Борданс. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:54

2022-02-26T13:54

2022-02-26T15:35

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РИГА, 26 фев — РИА Новости. Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, написал в Twitter министр юстиции республики Янис Борданс."Уверяю вас в том, что воздушное пространство для российских самолетов будет закрыто", — говорится в его сообщении.Эстония также решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, приводит в субботу слова министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса Sputnik Meedia."Эстония присоединяется к польской инициативе и намерена запретить всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство. Мы готовим предложение к соответствующему решению, после чего планируется закрыть воздушное пространство. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", — говорится в сообщении.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией России по демилитаризации Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков России, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти России заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер — запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220226/pevtsov-1775253251.html

https://ria.ru/20220226/operatsiya-1775233566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, эстония, санкции в отношении россии, россия