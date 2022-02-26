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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/latviya-1775232222.html
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве - РИА Новости, 26.02.2022
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве
Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:36
2022-02-26T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
латвия
украина
москва
ситуация в днр и лнр
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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс."Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, принимая во внимание решение Украины разорвать отношения с Россией", - сказал Левитс журналистам в субботу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, россия, латвия, украина, москва, ситуация в днр и лнр
11:36 26.02.2022 (обновлено: 11:46 26.02.2022)
 
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве

Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Киева

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посольство Украины в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИГА, 26 фев – РИА Новости. Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс.
"Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, принимая во внимание решение Украины разорвать отношения с Россией", - сказал Левитс журналистам в субботу.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:49
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах посольства России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛатвияУкраинаМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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