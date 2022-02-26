https://ria.ru/20220226/latviya-1775232222.html
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве - РИА Новости, 26.02.2022
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве
Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:36
2022-02-26T11:36
2022-02-26T11:46
обострение ситуации в днр и лнр
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латвия
украина
москва
ситуация в днр и лнр
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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс."Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, принимая во внимание решение Украины разорвать отношения с Россией", - сказал Левитс журналистам в субботу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/latviya-1775153869.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, украина, москва, ситуация в днр и лнр
11:36 26.02.2022 (обновлено: 11:46 26.02.2022)
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве
Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Киева