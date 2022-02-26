https://ria.ru/20220226/latviya-1775232222.html

Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве

Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве - РИА Новости, 26.02.2022

Латвия примет сотрудников посольства Украины в Москве

Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:36

2022-02-26T11:36

2022-02-26T11:46

обострение ситуации в днр и лнр

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РИГА, 26 фев – РИА Новости. Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, заявил журналистам президент балтийской республики Эгил Левитс."Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, принимая во внимание решение Украины разорвать отношения с Россией", - сказал Левитс журналистам в субботу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/latviya-1775153869.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, латвия, украина, москва, ситуация в днр и лнр