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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220226/koronavirus-1775230770.html
В Москве за сутки госпитализировали 464 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 464 человека с COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 464 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 3947 новых случаев COVID, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:22
2022-02-26T11:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 3947 новых случаев COVID, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 3947, 464 человека госпитализированы за сутки, выздоровели 6258, 83 человека умерли за сутки", - говорится в сообщении.Также за сутки в Москве госпитализированы 464 человека с COVID, на ИВЛ находятся 430 человек, добавляет в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."За сутки госпитализированы 464 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 430 человек", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 691 110 случаев коронавируса, выздоровели 2 473 013 человек, умерли из-за COVID 41 115 человек.
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Влада Копылова
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:22 26.02.2022 (обновлено: 11:26 26.02.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 464 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 3947 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 3947 новых случаев COVID, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 3947, 464 человека госпитализированы за сутки, выздоровели 6258, 83 человека умерли за сутки", - говорится в сообщении.
Также за сутки в Москве госпитализированы 464 человека с COVID, на ИВЛ находятся 430 человек, добавляет в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"За сутки госпитализированы 464 человека. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 430 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 691 110 случаев коронавируса, выздоровели 2 473 013 человек, умерли из-за COVID 41 115 человек.
Опубликовано: Влада Копылова
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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