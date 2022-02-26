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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220226/koronavirus-1775229328.html
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2022
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:03
2022-02-26T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах."Выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 793 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html
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Дарья Буймова
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:03 26.02.2022
 
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 122 995 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%", - говорится в сообщении.
Женщина возле пункта вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:16Распространение коронавируса
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уточняется, что снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах.
"Выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 793 человека", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:26Распространение коронавируса
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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