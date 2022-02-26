https://ria.ru/20220226/koronavirus-1775229328.html

В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2022

В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:03

2022-02-26T11:03

2022-02-26T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах."Выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 793 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19