https://ria.ru/20220226/koronavirus-1775229328.html
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.02.2022
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:03
2022-02-26T11:03
2022-02-26T11:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%", - говорится в сообщении.Уточняется, что снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах."Выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 793 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки госпитализировали 14324 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 122 995 новых случаев заражения коронавирусом