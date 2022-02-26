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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли
Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли - РИА Новости, 26.02.2022
Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:12
2022-02-26T19:23
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
черноморский флот вмф россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.По его словам, при атаке использовалась "тактика роя". Часть украинских катеров действовала "под прикрытием гражданских судов", пояснил Канашенков."Целью данной атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных", — уверен он.Представитель ведомства добавил, что во время нападения над этим районом барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер".Канашенков заявил, что в результате морского боя шесть украинских катеров были уничтожены, никто из 82 украинских пограничников не пострадал.Накануне Минобороны сообщило о том, что 82 военнослужащих ВСУ сложили оружие в районе острова Змеиный. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях. В субботу утром генерал-майор Михаил Ясников сказал, что украинских пограничников доставили в Севастополь.Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции. В ближайшее время они вернутся к семьям.По его словам Ясникова, украинцы не обращались за медицинской помощью, но при необходимости ее всем окажут. Пограничников обеспечили сухими пайками и бутилированной водой.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html
https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
60
Катера ВМС Украины пытались атаковать корабли РФ во время эвакуации пленных
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, при атаке использовалась "тактика роя". Часть украинских катеров действовала "под прикрытием гражданских судов", пояснил Канашенков. "Целью данной атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных", — уверен он.
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россия, украина, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире
18:12 26.02.2022 (обновлено: 19:23 26.02.2022)
 
Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли

Минобороны: ВМС Украины попытались атаковать российские корабли со сдавшимися украинцами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, при атаке использовалась "тактика роя". Часть украинских катеров действовала "под прикрытием гражданских судов", пояснил Канашенков.
"Целью данной атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных", — уверен он.
Представитель ведомства добавил, что во время нападения над этим районом барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер".

"Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России", — сказал он.

Канашенков заявил, что в результате морского боя шесть украинских катеров были уничтожены, никто из 82 украинских пограничников не пострадал.
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Накануне Минобороны сообщило о том, что 82 военнослужащих ВСУ сложили оружие в районе острова Змеиный. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях. В субботу утром генерал-майор Михаил Ясников сказал, что украинских пограничников доставили в Севастополь.
Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции. В ближайшее время они вернутся к семьям.
По его словам Ясникова, украинцы не обращались за медицинской помощью, но при необходимости ее всем окажут. Пограничников обеспечили сухими пайками и бутилированной водой.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЧерноморский флот ВМФ РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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