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Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли

Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли - РИА Новости, 26.02.2022

Минобороны рассказало о попытке ВМС Украины атаковать российские корабли

Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:12

2022-02-26T18:12

2022-02-26T19:23

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.По его словам, при атаке использовалась "тактика роя". Часть украинских катеров действовала "под прикрытием гражданских судов", пояснил Канашенков."Целью данной атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных", — уверен он.Представитель ведомства добавил, что во время нападения над этим районом барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 "Глобал Хок" и MQ-9А "Риппер".Канашенков заявил, что в результате морского боя шесть украинских катеров были уничтожены, никто из 82 украинских пограничников не пострадал.Накануне Минобороны сообщило о том, что 82 военнослужащих ВСУ сложили оружие в районе острова Змеиный. С них взяли подписку об отказе от участия в боевых действиях. В субботу утром генерал-майор Михаил Ясников сказал, что украинских пограничников доставили в Севастополь.Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции. В ближайшее время они вернутся к семьям.По его словам Ясникова, украинцы не обращались за медицинской помощью, но при необходимости ее всем окажут. Пограничников обеспечили сухими пайками и бутилированной водой.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Президент призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/natsionalisty-1775278730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Катера ВМС Украины пытались атаковать корабли РФ во время эвакуации пленных Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, при атаке использовалась "тактика роя". Часть украинских катеров действовала "под прикрытием гражданских судов", пояснил Канашенков. "Целью данной атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных", — уверен он. 2022-02-26T18:12 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире