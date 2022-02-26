22:35 26.02.2022 (обновлено: 22:53 26.02.2022)
МИД заявил, что официально контакты с ЕС не разорваны
Захарова заявила, что официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас официально они не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев live", отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Петр Попадюк