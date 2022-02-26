https://ria.ru/20220226/konstitutsiya-1775294784.html

ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции

ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции - РИА Новости, 27.02.2022

ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции

Явка по итогам досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии составила 42,93%, сообщил Центризбирком республики. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T20:29

2022-02-26T20:29

2022-02-27T08:39

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референдум в белоруссии

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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Явка по итогам досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии составила 42,93%, сообщил Центризбирком республики."Досрочно на республиканском референдуме проголосовали 42,93% граждан, включённых в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.Согласно сообщению, в ходе досрочного голосования на референдуме явка в Брестcкой области составила 44,98%, Витебской области – 43,6%, Гомельской области – 49,02%, Гродненской области - 42,59%, Минской области – 43,31%, Могилевской области – 44,4%, Минске – 34,75%.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775176920.html

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Петр Попадюк

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