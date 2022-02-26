20:29 26.02.2022 (обновлено: 08:39 27.02.2022)
ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции
Явка на досрочном голосовании на референдуме по конституции Белоруссии составила 42,93%
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Явка по итогам досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии составила 42,93%, сообщил Центризбирком республики.
"Досрочно на республиканском референдуме проголосовали 42,93% граждан, включённых в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.
Согласно сообщению, в ходе досрочного голосования на референдуме явка в Брестcкой области составила 44,98%, Витебской области – 43,6%, Гомельской области – 49,02%, Гродненской области - 42,59%, Минской области – 43,31%, Могилевской области – 44,4%, Минске – 34,75%.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно.
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Опубликовано: Петр Попадюк