Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220226/konstitutsiya-1775294784.html
ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции
ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции - РИА Новости, 27.02.2022
ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции
Явка по итогам досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии составила 42,93%, сообщил Центризбирком республики. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T20:29
2022-02-27T08:39
белоруссия
цик белоруссии
в мире
минск
витебская область
референдум в белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774352305_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_142ddd8dedca1b16ca75b311aef112d9.jpg
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Явка по итогам досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии составила 42,93%, сообщил Центризбирком республики."Досрочно на республиканском референдуме проголосовали 42,93% граждан, включённых в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.Согласно сообщению, в ходе досрочного голосования на референдуме явка в Брестcкой области составила 44,98%, Витебской области – 43,6%, Гомельской области – 49,02%, Гродненской области - 42,59%, Минской области – 43,31%, Могилевской области – 44,4%, Минске – 34,75%.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775176920.html
белоруссия
минск
витебская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774352305_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_38aed06305460a2c4d85246c4e8f8359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, цик белоруссии, в мире, минск, витебская область, референдум в белоруссии
20:29 26.02.2022 (обновлено: 08:39 27.02.2022)
 
ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции

Явка на досрочном голосовании на референдуме по конституции Белоруссии составила 42,93%

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Явка по итогам досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии составила 42,93%, сообщил Центризбирком республики.
"Досрочно на республиканском референдуме проголосовали 42,93% граждан, включённых в списки для голосования", - говорится в сообщении ЦИК в Telegram-канале.
Согласно сообщению, в ходе досрочного голосования на референдуме явка в Брестcкой области составила 44,98%, Витебской области – 43,6%, Гомельской области – 49,02%, Гродненской области - 42,59%, Минской области – 43,31%, Могилевской области – 44,4%, Минске – 34,75%.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование проходило с 22 февраля по 26 февраля включительно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 22:16
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Опубликовано: Петр Попадюк
 
БелоруссияЦИК БелоруссииВ миреМинскВитебская областьРеферендум в Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала