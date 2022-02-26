https://ria.ru/20220226/konsolidatsiya-1775233773.html

Медведев предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций

Медведев предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев предрек консолидацию власти, элит и россиян из-за санкций

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций, предупредив Запад:... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:54

2022-02-26T11:54

2022-02-26T12:10

дмитрий медведев

украина

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций, предупредив Запад: "ждите".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии