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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/granitsa-1775241169.html
Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявили в МВД страны
Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявили в МВД страны - РИА Новости, 26.02.2022
Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявили в МВД страны
Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:52
2022-02-26T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
польша
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер."С начала военных действий на Украине до сегодняшнего дня на всем протяжении границы с Украиной 100 тысяч человек пересекли границу из Украины в Польшу", - сказал Шефернакер.По его словам, в основном в Польшу прибывают женщины и дети, так как мужчин призывного возраста не выпускают с территории Украины.Замминистра отметил большие очереди на украинской стороне границы и не исключил гуманитарного кризиса. "Очереди говорят о возможности гуманитарного кризиса. Сегодня с 7 утра украинская сторона закрыла часть полос в пунктах пропуска для автомобилей, пропуская пеших", - сказал Шефернакер.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775037925.html
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Влада Копылова
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7 495 645-6601
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в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр
12:52 26.02.2022
 
Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявили в МВД страны

МВД Польши: сто тысяч украинцев въехали в Польшу с начала военных действий

© REUTERS / Bryan WoolstonПограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер.
"С начала военных действий на Украине до сегодняшнего дня на всем протяжении границы с Украиной 100 тысяч человек пересекли границу из Украины в Польшу", - сказал Шефернакер.
По его словам, в основном в Польшу прибывают женщины и дети, так как мужчин призывного возраста не выпускают с территории Украины.
Замминистра отметил большие очереди на украинской стороне границы и не исключил гуманитарного кризиса. "Очереди говорят о возможности гуманитарного кризиса. Сегодня с 7 утра украинская сторона закрыла часть полос в пунктах пропуска для автомобилей, пропуская пеших", - сказал Шефернакер.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сотрудники СК встретились с беженцами из Донбасса в Ростовской области
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПольшаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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