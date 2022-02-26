Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявили в МВД страны
МВД Польши: сто тысяч украинцев въехали в Польшу с начала военных действий
Пограничный переход Медыка на границе Украины и Польши
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Сто тысяч украинцев въехали в Польшу за последние дни, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер.
"С начала военных действий на Украине до сегодняшнего дня на всем протяжении границы с Украиной 100 тысяч человек пересекли границу из Украины в Польшу", - сказал Шефернакер.
По его словам, в основном в Польшу прибывают женщины и дети, так как мужчин призывного возраста не выпускают с территории Украины.
Замминистра отметил большие очереди на украинской стороне границы и не исключил гуманитарного кризиса. "Очереди говорят о возможности гуманитарного кризиса. Сегодня с 7 утра украинская сторона закрыла часть полос в пунктах пропуска для автомобилей, пропуская пеших", - сказал Шефернакер.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова