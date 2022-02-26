https://ria.ru/20220226/germaniya-1775254052.html
Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии
Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии - РИА Новости, 26.02.2022
Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии
Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявил в прямом эфире радиостанции DLF исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA)... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:35
2022-02-26T14:35
2022-02-26T15:05
германия
россия
в мире
экономика
роберт хабек
восточная европа
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявил в прямом эфире радиостанции DLF исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс."Я считаю, что прекращения поставок газа не будет... Могу представить себе персональные санкции (со стороны России в ответ на санкции Запада - ред), ограничения в финансовом секторе, в импорте", - сказал Хармс, добавив, что "ущерб от наших собственных санкций достаточно велик, если встречные санкции со стороны России будут введены, это содержательно едва ли что-то изменит".Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставки российского газа в Германию продолжаются. Министр также не исключил, что энергетическая безопасность Германии будет гарантирована и в случае остановки этих поставок."Мы так не считаем", - прокомментировал данную позицию министра Хармс, уточнив, что "если мы в короткое время остановим поставки российского газа, это нельзя компенсировать, мы должны были бы вновь ввести в эксплуатацию угольные ТЭЦ, возможно, продлить эксплуатацию и атомных ТЭЦ"."Это была бы огромная работа", - подчеркнул исполнительный директор Восточного комитета.Восточный комитет немецкой экономики (OA) объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
https://ria.ru/20220226/gaz-1775253045.html
https://ria.ru/20220226/gaz-1775223643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, экономика, роберт хабек, восточная европа
14:35 26.02.2022 (обновлено: 15:05 26.02.2022)
Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии
Восточный комитет немецкой экономики заявил, что прекращения поставок газа не ожидается
БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявил в прямом эфире радиостанции DLF исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс.
"Я считаю, что прекращения поставок газа не будет... Могу представить себе персональные санкции (со стороны России
в ответ на санкции Запада - ред), ограничения в финансовом секторе, в импорте", - сказал Хармс, добавив, что "ущерб от наших собственных санкций достаточно велик, если встречные санкции со стороны России будут введены, это содержательно едва ли что-то изменит".
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставки российского газа в Германию продолжаются. Министр также не исключил, что энергетическая безопасность Германии будет гарантирована и в случае остановки этих поставок.
"Мы так не считаем", - прокомментировал данную позицию министра Хармс, уточнив, что "если мы в короткое время остановим поставки российского газа, это нельзя компенсировать, мы должны были бы вновь ввести в эксплуатацию угольные ТЭЦ, возможно, продлить эксплуатацию и атомных ТЭЦ".
"Это была бы огромная работа", - подчеркнул исполнительный директор Восточного комитета.
Восточный комитет немецкой экономики (OA) объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Опубликовано: Дарья Буймова