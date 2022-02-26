https://ria.ru/20220226/germaniya-1775254052.html

Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии

Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии - РИА Новости, 26.02.2022

Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявили в Германии

Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявил в прямом эфире радиостанции DLF исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA)... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:35

2022-02-26T14:35

2022-02-26T15:05

германия

россия

в мире

экономика

роберт хабек

восточная европа

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Прекращения поставок газа из России не ожидается, заявил в прямом эфире радиостанции DLF исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс."Я считаю, что прекращения поставок газа не будет... Могу представить себе персональные санкции (со стороны России в ответ на санкции Запада - ред), ограничения в финансовом секторе, в импорте", - сказал Хармс, добавив, что "ущерб от наших собственных санкций достаточно велик, если встречные санкции со стороны России будут введены, это содержательно едва ли что-то изменит".Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что поставки российского газа в Германию продолжаются. Министр также не исключил, что энергетическая безопасность Германии будет гарантирована и в случае остановки этих поставок."Мы так не считаем", - прокомментировал данную позицию министра Хармс, уточнив, что "если мы в короткое время остановим поставки российского газа, это нельзя компенсировать, мы должны были бы вновь ввести в эксплуатацию угольные ТЭЦ, возможно, продлить эксплуатацию и атомных ТЭЦ"."Это была бы огромная работа", - подчеркнул исполнительный директор Восточного комитета.Восточный комитет немецкой экономики (OA) объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

https://ria.ru/20220226/gaz-1775253045.html

https://ria.ru/20220226/gaz-1775223643.html

германия

россия

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, в мире, экономика, роберт хабек, восточная европа