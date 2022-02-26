https://ria.ru/20220226/gazoprovod-1775282847.html

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал — Европы"

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал — Европы" - РИА Новости, 26.02.2022

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал — Европы"

Мощности газопровода "Ямал-Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 27 февраля,... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:43

2022-02-26T18:43

2022-02-26T19:43

экономика

газпром

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мощности газопровода "Ямал-Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 27 февраля, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка на последние 10 часов газовых суток: с 22.00 мск 26 февраля до 8.00 мск 27 февраля. "Газпром" забронировал прямые мощности в объёме 1,7 миллиона кубометров в час, что составляет 46% пропускной способности газопровода (3,7 миллиона кубометров). Однако на полные газовые сутки компания не забронировала мощности.Прямые мощности накануне были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так не воспользовался.В то же время в последние дни отмечается рост поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему. Как заявил "Газпром", прокачка по этому маршруту увеличивается согласно заявкам потребителей — 108,1 миллиона кубометров на 26 февраля. Для сравнения, еще в понедельник показатель был не более 50 миллионов.Текущие заявки на прокачку российского газа через ГТС Украины на 27 февраля составляют 105,6 миллиона кубометров. Однако эти данные также неокончательные и еще могут измениться. Как пояснили РИА Новости эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, газпром