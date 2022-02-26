https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775259792.html
Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке
Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке - РИА Новости, 26.02.2022
Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке
Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader примут в судебном порядке, РФ примет меры для защиты моряков, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:19
2022-02-26T15:19
2022-02-26T15:27
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader примут в судебном порядке, РФ примет меры для защиты моряков, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во Франции.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Формальной причиной его задержания был назван таможенный досмотр."Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", - сказали в дипмиссии.
https://ria.ru/20220226/sudno-1775259566.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, в мире, ла-манш, мид франции
15:19 26.02.2022 (обновлено: 15:27 26.02.2022)
Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке
В посольстве заявили, что решение по задержанному в Ла-Манше судну примут в суде