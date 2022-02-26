https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775259792.html

Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке

Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке - РИА Новости, 26.02.2022

Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше судна примут в судебном порядке

Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader примут в судебном порядке, РФ примет меры для защиты моряков, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:19

2022-02-26T15:19

2022-02-26T15:27

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Решение о судьбе задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader примут в судебном порядке, РФ примет меры для защиты моряков, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во Франции.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Формальной причиной его задержания был назван таможенный досмотр."Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", - сказали в дипмиссии.

https://ria.ru/20220226/sudno-1775259566.html

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ла-манш

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, в мире, ла-манш, мид франции‎